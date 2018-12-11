«Петя, кушай, а мы не будем»: Олейник объяснил, почему соратники Порошенко отворачиваются от него

Депутат Верховной рады Оксана Продан назвала три причины, по которым украинцы сегодня не выходят на улицы протестовать против действующих властей.

Сегодняшнюю низкую политическую активность граждан Украины Оксана Продан объяснила тем, что, во-первых, люди потеряли веру в позитивные изменения. Во-вторых, на руках у украинцев сейчас очень много оружия, и люди боятся, что оно будет использовано против них во время уличных столкновений.

А третьей причиной отсутствия протестного движения на Украине сегодня депутат Верховной рады назвала тот факт, что самые активные украинцы покинули страну.

Прокомментировать точку зрения Оксаны Продан Федеральное агентство новостей попросило бывшего депутата украинского парламента Владимира Олейника, проработавшего в V–VII созывах Рады.

«В 2014 году мы увидели госпереворот, который пришедшие к власти люди назвали революцией достоинства. Но где оно — достоинство? Его уничтожили. Потому что новые руководители проводят политику геноцида, убивая и вынуждая покинуть страну тех, кто с ними не согласен, а тех, кто остался, делая нищими. Потому что нищими легче управлять. Они за гречку продадут свою политическую свободу и свой голос», — заметил Владимир Олейник.

Он напомнил, что Оксана Продан входит в «Блок Петра Порошенко», то есть, по сути, является соратницей действующего украинского президента, но ее слова о причинах отсутствия протестной активности на Украине откровенно противоречат «политике партии».

«Сейчас все принялись переобуваться и выступать защитниками народа, который сами же унизили и оскорбили. Оксана Продан — не исключение. Спроси сегодня у этих политиков, кто был на Майдане, так они не признаются, потому что понимают, что это постыдно. Они лучше отвернутся от Порошенко», — сказал Владимир Олейник.

Экс-депутат Рады назвал поведение Оксаны Продан и других парламентариев, которые сначала поддерживали политику Петра Порошенко, а сейчас пытаются дистанцироваться от него, «побегом с «Титаника».