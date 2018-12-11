Аксенов назвал ложью заявления Госдепа США об опасностях в Крыму

Симферополь, 11 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что американский Госдеп рекомендовал своим гражданам не ездить на полуостров, поскольку не хочет, чтобы люди увидели настоящую ситуацию в регионе.

«Это связано с тем, что они [власти США] не хотят дать возможность людям увидеть правду и то, что происходит на самом деле. Тогда соответственно будет доказано, что все то, что до этого транслировалось в западных СМИ, — это ложь», — подчеркнул он.

Аксенов заявил журналистам, что абсолютно никакой опасности при посещении Крыма нет.

Ранее дипломатическое ведомство Америки разместило на своем сайте уведомление, в котором Россия исключена из стран, поездку в которую американцам советуют «пересмотреть» — теперь российское государство находится во второй из четырех имеющихся «категории опасности».

Крым стал частью Российской Федерации после проведенного там весной 2014 года референдума, по результатам которого 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киевские власти все еще считают Крым своей территорией. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что тема Крыма «закрыта окончательно».