Сирия сегодня: западная коалиция попыталась оправдаться за разрушение больницы в Хаджине

Сирия, 11 декабря. Западная коалиция попыталась оправдаться за разрушение больницы в Хаджине. Министерство обороны России отчиталось о ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Министерство иностранных дел РФ озабочено деятельностью Соединенных Штатов в САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оправдание США

Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ) якобы использовали больницу в городе Хаджин как прикрытие во время активных боевых действий, с таким заявлением выступили в международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами.

По информации командования коалиции, подобные события имели место в минувшее воскресенье, 9 декабря, когда террористы предприняли попытку использовать больницу во время боя с «партнерами коалиции».

«Эти действия ИГ1 привели к потере больницей защищенного статуса в соответствии с правилами вооруженных конфликтов, статуса, защищенного Женевской конвенцией», — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны РФ рассказало, что боевая авиация коалиции ударила по мирным жителям, которые в этот момент находились в больнице. Ни о каких боевиках «Исламского государства» не было и речи.

Ситуация в САР

Как сообщает российское министерство обороны, Россией в рамках работы комиссии по перемирию на территории САР за прошедшие сутки было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. В свою очередь Турции удалось выявить девять.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — три, Хама — два, Идлиб — два. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Латакия — два, Алеппо — два, Хама — два», — говорится в сообщении.

Деятельность Вашингтона

Министерство иностранных дел РФ озабочено сомнительной деятельностью Соединенных Штатов и их союзников в САР, оккупация ими территории вокруг Эт-Танфа — основной источник дестабилизации ситуации в этой части САР. С таким заявлением выступил представитель МИД России Игорь Цариков на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на сирийскую территорию.

«Усиливается озабоченность, связанная с сомнительной деятельностью в Сирии США и их союзников. Незаконная оккупация 55-километровой зоны вокруг базы в Эт-Танфе до сих пор является основным источником дестабилизации обстановки в этой части Сирии», — сказал он.

Цариков заметил, что состоявшаяся в начале ноября гуманитарная операция была провальной с организационной точки зрения. Причина — США не допустили представителей Организации Объединенных Наций (ООН) и Сирийского общества Красного Полумесяца внутрь оккупированной коалицией зоны.

«Распределением гуманитарной помощи занимались боевики вооруженной группировки «Магавир ас-Саура». При отсутствии необходимого контроля существенная часть гуманитарного содействия не дошла до тех, кто в нем нуждался, а попала в руки незаконных вооруженных формирований», — заключил Цариков.

1 Организация запрещена на территории РФ.