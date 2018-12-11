Устроить ряд провокаций и во всем обвинить Россию: как Киев может продлить военное положение

В Верховной раде предположили, что военное положение на Украине может быть продлено после окончания действующего 30-дневного срока.

С таким заявлением выступил депутат украинского парламента Антон Геращенко в эфире ток-шоу «Свобода слова». По его мнению, действующий президент Украины Петр Порошенко может сохранить свою должность на неопределенный срок или же объявить выборы во время военного положения, что требует дополнительного разрешения.

Геращенко предположил, что если Москва «примет решение провести обстрелы по украинской территории», то страна будет «вынуждена» продлить военное положение, и «он сам лично нажмет на кнопку, чтобы это сделать». Кроме того, политик заявил о необходимости поменять закон в стране и разрешить проводить выборы во время военного положения.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил: было очевидно, что в Киеве задумаются о продлении срока военного положения и расширении его действия, если удастся установить его в стране в первый раз.

«С самого начала введение военного положения после инцидента в Керченском проливе, естественно, предполагало, что будут попытки его продлить и расширить действие на всю территорию Украины. Именно с этой целью устанавливался особый режим в 10 областях на 30 дней. Если бы военное положение не удалось установить вообще, то убедить общественное сознание в его необходимости было бы сложно», — разъяснил эксперт.

Заявление украинского депутата о возможном «нападении РФ на Украину», по словам Безпалько, специально направлено на то, чтобы усилить напряжение в и без того сложных отношениях двух стран.

«При наличии вооруженных инцидентов, как утверждает Геращенко, не составит труда расширить действие военного положения. Украина во всем будет обвинять Россию. На примере инцидента в Керченском проливе мы видим, что любые действия ВСУ все равно будут приводить к обвинениям в адрес российской стороны. Для действующего президента Порошенко не составит труда устроить ряд провокаций, обвинить в них РФ и потребовать продления и расширения военного положения на Украине», — объяснил собеседник ФАН.

Даже если гипотетически примут какой-то документ о проведении выборов во время военного положения на территории Украины, то это будет обосновано не желанием избрать нового главу государства, а станет лишь инструментом по устранению политических конкурентов Порошенко, отметил эксперт.

«Он в любой момент сможет их обвинить в чем-либо, арестовать, лишить возможности пользоваться финансовыми ресурсами или распустить их партии. Это само по себе нонсенс», — заметил Безпалько.

Кроме того, эксперт предположил, что Киев всеми силами будет стараться искать повод для обвинения России в «угрозе и нападении», чтобы продлить желанное военное положение.