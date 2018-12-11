Киев, 11 декабря. Национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА) повторно выставило на продажу арестованное российское рыболовецкое судно «Норд», задержанное украинскими пограничниками весной текущего года, однако с уценкой на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции Украины.

«Согласно правилам проведения торгов, АРМА снова выставила лот со снижением цены, что существенно увеличит внимание со стороны покупателей к судну», — объяснил Виктор Вишнев, директор государственного предприятия «СЕТАМ», занимающегося продажей.

Проведение аукциона, по данным украинского ведомства, запланировано на 26 декабря. Стартовая цена сейнера, указали в министерстве, составит 1,46 миллиона гривен (примерно 52,5 тысячи долларов), в то время как гарантийный взнос для участия — 101,6 тысячи гривен (примерно 3,6 тысячи долларов).

Стоит отметить, что торги 7 ноября не состоялись, как сообщал Вишнев, поскольку ни один из 12 зарегистрированных участников не уплатил предусмотренный гарантийный взнос. Стартовая стоимость лота при этом составляла более 58 тысяч долларов, отмечал он. Украина не смогла продать российское судно «Норд» с первой попытки, поэтому торги возобновят в конце декабря.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Норд» было захвачено в Азовском море украинскими пограничниками в марте текущего года, пишет Infox.ru. Москва в связи с недружественными действиями Киева усилила досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной, передает «ФедералПресс».

30 октября семь членов экипажа были обменены на семерых украинских моряков. Освобожденный член экипажа судна «Норд» Дмитрий Бажанов рассказал, как российских моряков заставляли объявить себя украинцами.

Однако Украина по-прежнему отказывается возвращать сейнер «Норд», который обеспечивал сырьем рыбный колхоз в Керчи, несмотря на согласие на обмен членов его экипажа.