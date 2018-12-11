Москва, 11 декабря. МЧС России продолжает работу по восстановлению мира в Сирии, служба оказывает помощь местным жителям, сообщил во вторник представитель ведомства Александр Ногин.

Он уточнил, что в настоящее время ведется подготовка к открытию совместного российско-сирийского гуманитарного центра. По словам Ногина, сейчас ведется внутригосударственное согласование проектов соответствующих документов.

«Решение в Сирии вопросов гуманитарного разминирования осуществляется в тесном взаимодействии со Службой ООН по вопросам разминирования», — обратил внимание представитель МЧС.

Ногин отметил, что работа направлена на устойчивое постконфликтное восстановление Сирии, а также на подготовку в САР специалистов по противоминной деятельности и на подготовку населения по вопросам минной опасности.

«Кроме того, МЧС России окажет помощь сирийской стороне в восстановлении в государстве системы борьбы с природными и техногенными катастрофами», — добавил Ногин.

Также, по словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, в скором времени в Дамаске начнет работу офис службы ООН по вопросам разминирования ЮНМАС. Мизинцев сообщил, что первыми районами разминирования станут Аль-Кабун и Восточная Гута.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране продолжается борьба с отдельными очагами террористов, однако основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ организация) были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования и возвращения в Сирию беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.