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Россия

Названа цель масштабной кибератаки в день выборов президента России

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Названа цель масштабной кибератаки в день выборов президента России

Москва, 11 декабря. В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам сообщили, что 18 марта, в день выборов президента России, хакеры осуществили атаку, что сорвать работу системы видеонаблюдения на избирательных участках.

Заместитель директора центра Николай Мурашов заявил, что целью атаки была дискредитация итогов выборов.

«Максимум новой волны атаки [на российский сегмент интернета] пришелся на день выборов президента Российской Федерации​​​. Основной целью атаки был срыв работы системы видеонаблюдения за ходом голосования», — рассказал Мурашов.

Напомним, седьмые в современной истории России президентские выборы состоялись 18 марта 2018 года. В день голосования о попытках кибератак на сайт ЦИК сообщала глава Центроизбиркома Элла Памфилова.  

Автор: Федор Веснин
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