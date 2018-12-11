Сирия, 11 декабря. Два боевика «Ахрар Аш-Шам» были найдены убитыми в южной части провинции Идлиб. Новый взрыв произошел в городе Ракка. САА нанесла удары по опорным пунктам террористов ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по опорным пунктам боевиков к юго-западу от Алеппо и на севере Хамы; ударили по позициям ИГ в «Хаджинском кармане».

«Исламское государство»1: обстреляло укрепрайоны САА недалеко от Абу Кемаля на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозревается в организации взрыва в городе Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам сил САР на окраинах «Большого Идлиба».

«Ахрар Аш-Шам»: лишилась двух боевиков в результате нападения неизвестных в южной части Идлиба.

Курды: заняли несколько позиций на окраине города Хаджин в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в западной части региона вновь отмечаются перестрелки между правительственными войсками и силами незаконных бандгрупп, инициированные джихадистами. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут ответный огонь по укрепрайонам радикалов в пригороде Алеппо Ар-Рашидин, а также в окрестностях населенного пункта Хан Туман к юго-западу от административного центра провинции. Никаких данных о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, западные районы Алеппо входят в демилитаризованную зону, границы которой были определены после встречи между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся в Сочи 17 сентября.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции вновь активизировались боевые действия между правительственными подразделениями и джихадистами «Исламского государства», базирующимися на подконтрольных «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) территориях восточного берега Евфрата. Как передает агентство новостей Al Masdar News, террористы открыли огонь по населенному пункту Хайрат, расположенному недалеко от Абу Кемаля. К счастью, никто из военнослужащих войск САР или мирных жителей не пострадал. В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) нанесла ответные удары по военным объектам боевиков в районе города Багуз Фаукани. Данные потерях со стороны террористической группировки пока уточняются.

Между тем курдские отряды продолжают вести бои с радикалами ИГИЛ1 у города Хаджин. По информации новостного портала Media Network Agency, под контроль «демократических сил» перешли несколько огневых позиций на окраине населенного пункта.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжает развиваться вооруженный конфликт между различными формированиями вооруженной оппозиции. Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что два радикала из группировки «Ахрар Аш-Шам», входящей в состав объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», были застрелены неизвестными в южной части региона. Отмечается, что боевики были убиты на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Ат-Тах и Тахтайя. Несмотря на то, что ни одно из вооруженных формирований пока не взяло на себя ответственность за убийство, предполагается, что нападение было совершено членами противостоящей «Ахрар Аш-Шам» коалиции «Тахрир Аш-Шам». Напомним, столкновения между группировками возобновились в начале прошлой недели.

Тем временем продолжаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и антиправительственных бандгрупп. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что ударам артиллерии САА подверглись расположения боевиков «Тахрир Аш-Шам» вблизи населенных пунктов Ат-Тамания и Аль-Хубейт.

Провинция Ракка

В административном центре региона произошел новый взрыв. Согласно информации, опубликованной военным источником в сети Twitter (alreahalsaknh), СВУ было активировано на одной из центральных улиц города в момент ее патрулирования членами Отрядов народной самообороны (YPG). На данный момент никакой информации о возможных погибших или раненых пока не поступало. Местные активисты возлагают вину за случившееся на террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность на оккупированных курдами территориях. Тем не менее более подробные сведения пока уточняются.

Провинция Хама

Агентство новостей SOHR сообщает о взаимных обстрелах между силами Башара Асада и радикалами вооруженной оппозиции в северной части региона. Противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе населенных пунктов Аль-Джанабра, Ас-Сахр, Аль-Джисат и Таль Усман. Кроме того, по сведениям интернет-портала Masar Press Agency, под огнем Сирийской арабской армии (САА) оказались фортификационные сооружения боевиков неподалеку от города Аз-Залакият. Как отмечалось ранее, инициаторами столкновений выступили исламисты, тем самым спровоцировав САА на ответную реакцию. Таким образом, радикалы продолжают нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне, сформированной в рамках Меморандума от 17 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)