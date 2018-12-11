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Сирия: МИД РФ озабочен действиями США и их союзников

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Сирия: МИД РФ озабочен действиями США и их союзников

Москва, 11 декабря. Министерство иностранных дел России озабочено сомнительной деятельностью в Сирии Соединенных Штатов и их союзников, сообщил представитель российского дипломатического ведомства Игорь Цариков.

Он подчеркнул, что незаконная оккупация зоны вокруг базы Ат-Танф до сих пор является основным источником дестабилизации ситуации в регионе.

Цариков назвал прошедшую в ноябре гуманитарную операцию провальной с организационной точки зрения. По его словам, представители ООН и Сирийского общества Красного полумесяца не были допущены в зону, которая оккупирована Вашингтоном.

«Распределением гуманитарной помощи занимались боевики вооруженной группировки «Магавир ас-Саура». При отсутствии необходимого контроля существенная часть гуманитарного содействия не дошла до тех, кто в нем нуждался, а попала в руки незаконных вооруженных формирований», — отметил представитель МИД РФ.

Цариков добавил, что международные организации необходимо привлекать не только к доставке гуманитарной помощи, но и к распределению.

Автор: Данила Копп
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