«Значит, все делаем правильно»: Коротченко пояснил, почему Помпео разнервничался из-за Ту-160

В Кремле назвали неуместным язвительное замечание госсекретаря США Майка Помпео по поводу отправки Россией в Венесуэлу двух стратегических бомбардировщиков Ту-160. С заявлением Помпео, что это якобы является «разбазариванием средств», Москва категорически не согласна. Об этом на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается разбазаривания средств — мы с этим не согласны, — подчеркнул Песков. — Кроме того, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже не совсем уместно».

Более чем странные заявления главы американского Госдепа Федеральному агентству новостей прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. Политолог разъяснил, отчего Помпео так разнервничался из-за российских Ту-160, и дал несколько полезных советов администрации США.

«Вообще это выглядит как некий курьез, как международный анекдот, когда глава Госдепа, бывший директор ЦРУ господин Помпео проявляет такую трогательную заботу о российском военном бюджете и российских расходах на оборону, — с иронией отметил Коротченко. — Очевидно, что столь необычный пассаж вызван очень нервной реакцией в Вашингтоне на присутствие двух бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле и в целом в Западном полушарии. Похоже, это сильно нервирует Соединенные Штаты Америки, если вдруг Помпео начинает проявлять такую трогательную заботу о российских военных расходах».

В ответ на «заботу» США о российском военном бюджете Игорь Коротченко дал несколько практических советов вашингтонской администрации.

«В качестве ответной любезности я бы тоже мог дать несколько советов, как помочь американскому бюджету, — отметил собеседник ФАН. — Прежде всего, Соединенным Штатам надо прекратить финансирование подрывной деятельности различного рода НКО на постсоветском пространстве. На это у США уходят десятки миллионов долларов ежегодно — это очень весомая часть расходов. Далее — сократить количество американских военных баз. Это тоже позволит сэкономить крупные суммы для американских налогоплательщиков и даст возможность направить эти деньги на повышение социальных стандартов, в частности, в неблагополучных городах и штатах США».

А если говорить серьезно, то, по мнению эксперта, любую критику в адрес России со стороны Соединенных Штатов можно воспринимать как подарок.

«Ну а в целом, когда нас ругают, когда нами недовольны, особенно в Вашингтоне, это значит, что мы все делаем правильно. Особенно с точки зрения мер для обеспечения военной безопасности России в качестве реакции на выход США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), а в перспективе — и из СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Так что мы присутствием в Западном полушарии наших стратегических ракетоносцев, способных нести в том числе ядерное оружие, даем Соединенным Штатам понять, что им никогда не удастся сломать существующий военно-стратегический паритет», — резюмировал Игорь Коротченко.

Ранее заявление Помпео резко раскритиковал в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков. Он призвал главу американского внешнеполитического ведомства вместо того, чтобы «считать российские деньги», вспомнить про огромный госдолг США, а также о «бессмысленных ударах по Сирии» и о затратах на войну в Афганистане.

«Пусть свои деньги считает, — посоветовал Пушков главе Госдепа. — У нас для этого есть Счетная палата».

Чем комментировать полеты наших Ту-160, Помпео лучше подсчитал бы, во что обошлись США бессмысленные ракетные удары по Сирии и сколько они всаживают в безнадежную войну в Афганистане. Может и чудовищный госдолг США вспомнить. Пусть свои деньги считает. У нас есть Счетная палата. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 11, 2018

Скандал разгорелся после того, как госсекретарь США Майк Помпео критически отозвался о посылке Россией в Венесуэлу двух стратегических бомбардировщиков Ту-160.

«Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два правительства разбазаривают государственные средства», — написал Помпео в Twitter.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 11, 2018

Видеозапись приземления российских Ту-160 в Венесуэле была опубликована в понедельник вечером на канале Минобороны РФ в YouTube.