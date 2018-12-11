Хабаровск остался «с усами». Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток

Москва, 11 декабря. Президент Владимир Путин согласился перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. С такой инициативой к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Против приморской идеи выступал новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который в октябре смеялся над предложением коллеги. Как выяснилось, смеялся зря.

Предложение перенести столицу ДФО во Владивосток было неожиданным шагом врио губернатора Приморского края. По словам Кожемяко, Владивосток заслужил право быть столицей, поскольку часто становится площадкой для проведения крупных международных форумов.

«Владивосток – это восточные ворота страны. Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Наличие портов, инфраструктура – все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке», – объяснял Кожемяко, называя перенос столицы «нормальным, справедливым и правильным решением».

На федеральном уровне предложение в целом поддержали. Идея понравилась премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе администрации Президента Антону Вайно. В ее поддержку выступил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО.

Однако в самом Хабаровском крае не верили, что его административный центр лишат солидного статуса. Новый глава края, который в тот момент едва заступил на губернаторский пост, Сергей Фургал даже иронизировал, что никому не запрещено мечтать, и Кожемяко, конечно, может попробовать перенести столицу ДФО из Хабаровска в Приморский край, но вряд ли сможет это сделать.

«Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно перенести даже название из Хабаровска во Владивосток, я думаю, не получится. Мы тоже сами себе с усами, знаем, что нужно делать и как делать, чтобы Хабаровск был столицей Дальнего Востока не только по названию, но и по определению», – говорил Фургал.

В другой раз он заявил, что столица точно останется там, где находится: «Мы точно не собираемся никому это уступать. У нас тоже есть достаточно серьезный план развития, который мы начинаем реализовывать. Пускай попробуют! Он заявил, что хочет – это нормально: он хочет, а мы не хотим».

Кожемяко взял и попробовал: прямо по совету Фургала. И у него легко получилось отстоять свою инициативу, хотя заявления Фургала давали основание полагать, что у нового главы края есть какие-то мысли о том, как сохранить за Хабаровском статус столицы. Ведь Фургал уверенно говорил, что переноса столицы не будет.

Увы, дальнейшее развитие истории получилось не в пользу Хабаровского края. 10 декабря стало известно, что Путин одобрил инициативу Кожемяко и на его обращении о переносе столицы поставил резолюцию «согласен». В письме Путину Кожемяко в том числе указывал, что на протяжении «всей своей истории Владивосток являлся центром Дальнего Востока», а Приморский край считается лидером экономического развития региона.

Какие шаги предпринимал Фургал для защиты статуса Хабаровска – неизвестно.