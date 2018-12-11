Россию из сердца не вырвешь: Титов объяснил, зачем миллионеры в розыске рвутся на Родину

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов рассказал в интервью Федеральному агентству новостей об успехах программы по возвращению объявленных в розыск бизнесменов, о китайских кредитах и западных санкциях, а также о своих планах на выборы.

«Китайцы могут просто прийти и финансировать»

— Борис Юрьевич, недавно вы приняли участие в работе российско-китайского предпринимательского форума China Business Forum. Чем может быть полезно для российского бизнеса активное развитие экономических связей между нашими государствами?

— Одно из наиболее перспективных направлений — переработка древесины с участием китайских инвестиций. Я знаю, что подписаны такие соглашения в Красноярском крае — о целлюлозно-бумажном комбинате, есть несколько проектов в Европейской части. Хотя понятно, что Китай сегодня является одним из крупнейших производителей мира по обработке древесины. Это в какой-то степени конкуренция для КНР, но многие из китайцев идут на это, понимая, что такова будет политика России — нашу древесину перерабатывать на нашей территории.

— В конце ноября появились новости о том, что свой бизнес вы, наоборот, планируете выводить из России на рынок Китая (Борис Титов возглавляет Совет директоров ОАО «Абрау Дюрсо»). Есть ли спрос в Поднебесной на кубанские игристые вина?

— Мы уже шесть лет не можем выйти на китайский рынок серьезно и масштабно: китайцы не любят шампанское, они пьют свое традиционное сливовое вино. Но я надеюсь, китайское потребление будет меняться так же, как оно менялось в Японии.

— Не связано ли экономическое сближение Китая с нашей страной с объявленными в их отношении санкциями Запада?

— Немножко переоценены санкции в отношении Китая. Я могу сказать, что простые китайские банки как работали, так и работают. В том числе, они финансируют российские компании, которые работают в Китае, — у нас таких тоже много. С точки зрения финансирования, для проектов в самой России тоже открыты линии. К сожалению, я пока не очень вижу, чтобы это финансирование активно применялось. К примеру, мы сейчас приняли закон, который резко увеличивает нашу себестоимость строительства. В этом смысле участие Китая могло бы нам серьезно помочь.

— Как это должно выглядеть? Такое жилье может стоить дешевле?

— У нас требования по долевому строительству серьезно изменились: страховая премия в пять раз уже увеличилась, а кроме того, с 1 июля появятся эскроу-счета, которые еще более увеличат себестоимость жилья. А китайцы могут без всякого долевого строительства просто прийти и финансировать первый, второй, третий этап стройки и продавать уже готовые квартиры — это для них вполне возможно. У них там все немного сокращается сейчас. Сергей Полонский на форуме говорил, что он строил свой миллион квадратных метров, а китайская строительная компания строила 40 миллионов ежегодно, что равнялось объему строительства всей России на тот момент. Это только одна китайская компания, а всего их сколько... Так вот, у них освобождается строительная мощность: они могли бы прийти в Россию. То есть они за счет финансирования китайского банка могли бы входить в девелоперские проекты в России и строить.

«Никакие санкции нам не помешают развиваться»

— Недавно стало известно о планах Госдепартамента США ввести второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей». Каковы настроения российских бизнесменов в преддверии очередной порции западных санкций?

— Не могу сказать, что на российский средний и малый бизнес вообще сильно влияют санкции: ни в минус, ни в плюс. Есть, конечно, отдельные люди, как известный Олег Сирота, который сыр производит в Подмосковье. Сыр действительно вырос, «Абрау Дюрсо» — тоже, но это не из-за того, что импортный сыр запретили, а потому что мы хотим наш сыр производить. Санкции не очень влияют, влияют наши глубоко внутренние вещи и одна внешняя — это цена на нефть. Цена на нефть высокая — все мы живем, цена падает — все в стране падает, потому что это сильно влияет на внутренний спрос, на бюджет.

— Как, с вашей точки зрения, можно тут обезопасить предпринимателей?

— Наше-то предложение в том, что мы должны были еще давно, начиная с 2007—2008 годов, реализовать программу диверсификации экономики. Сегодня инвестиций в реальный сектор экономики, независимо от экспорта сырья, к сожалению, не происходит. Кроме того, еще есть налоги, которые у нас высокие. И не говорите мне, что у нас низкие налоги, — это не так. Поэтому, конечно, сегодня нужно как можно больше открывать инвестиционный процесс, делать максимально удобными условия для бизнеса, чтобы было меньше рисков и больше рентабельность. Если это изменится, никакие санкции нам не помешают развиваться.

«Предприниматель может годами сидеть за рубежом»

— Одна из самых громких ваших инициатив — возвращение в Россию бизнесменов из так называемого «списка Титова» (перечень из 17 предпринимателей, скрывающихся от уголовного преследования правоохранительных органов РФ за границей и желающих вернуться на Родину). Вы говорили, что темпы решения этих вопросов слишком медленные. Каким, с вашей точки зрения, должен быть идеальный алгоритм возвращения?

— Нужно просто один раз и навсегда решить эту проблему — и мы предложили схему, как это сделать. Предприниматель говорит: «Я готов вернуться, готов участвовать в следственных действиях, в судебном процессе. Если пойдет дело в суд, готов доказывать свою правоту, — но вернуться». Правоохранительные органы тогда выводят его из международного и федерального розыска и меняют меру пресечения с ареста на, в крайнем случае, подписку о невыезде. А вообще, мы просим так называемое «обязательство явки»: то есть такой бизнесмен в свободном режиме, ничем не ограниченный, имеет возможность участвовать в следственных действиях и доказывать свою правоту. В этом смысл юридической схемы решения проблемы. Потому что если этого нет, то предприниматель может сидеть годами за рубежом. Делом его уже никто не занимается, поскольку он в розыске, дело приостанавливается. Ему даже некому направить какие-то доказательства, чтобы что-то изменилось, какое-то расследование шло. У нас Капчук (Сергей Капчук — бывший вице-губернатор Свердловской области, фигурант уголовного дела о хищении в 1997 году двух миллиардов неденоминированных рублей, вернулся в Россию в июне 2018 года, став первым участником «списка Титова», вновь оказавшимся на Родине. — Прим. ФАН) 15 лет сидел за рубежом — ничего не менялось. Мы им даем возможность сдвинуться с этой мертвой точки, но при одном условии — что бизнесмен не будет арестован. Обвинения мы не снимаем, это не амнистия, как пишут в некоторых СМИ, но они должны в нормальном режиме доказать свою невиновность.

— Процесс возвращения в случае с фигурантами вашего списка связан с целым рядом трудностей — не только юридических, но и психологических, этических нюансов. Для чего бизнесмены через это проходят? Объясните, зачем эти миллионеры в розыске рвутся на Родину?

— Спросите об этом их. Спросите Капчука, как он рвался в Россию, переезжая из одной страны в другую. Анатолий Лактионов — один из очень состоятельных людей, который был вице-президентом «Роснефти», потом у него был собственный бизнес, а дальше из-за полутора миллионов рублей возбудили дело, почти что его арестовали — и он вынужден был уехать. Это был рейдерский захват. Сейчас он вернулся, уже после долгих лет пребывания в Англии: он очень хотел вернуться, потому что у него здесь все, он уже человек немолодой. Каким бы красивым ни был Лондон, Россия есть Россия, ее из сердца не вырвешь. Кроме того, есть родители, дети, свое предприятие. 99,9% людей, которые даже совершили крупные преступления и сидят за рубежом, все равно хотят в Россию.

«Я почти победил, вы заметили? Почти!»

— Вы принимали участие в выборах президента России в марте 2018 года. Не задумываетесь ли об участии в следующих выборах главы государства, намеченных на 2024 год?

— Мы так далеко не планируем, но то, что мы сегодня активно развиваем партию, — это так. У нас сейчас девять кандидатов шли на выборы в губернаторы. Пока им удалось самое важное — участие. У нас сейчас один из кандидатов в выборах в Приморье будет участвовать (для участия в повторных выборах губернатора Приморского края 16 декабря 2018 года «Партия Роста» выдвинула руководителя местного отделения «Деловой России» Алексея Тимченко. — Прим. ФАН). Мы взяли одно из заксобраний штурмом — в Ростовской области (по результатам выборов 9 сентября 2018 года «Партия Роста» получила одно место в законодательном собрании Ростовской области по одномандатным избирательным округам. — Прим. ФАН). У нас сегодня — более 500 муниципальных депутатов. Мы не пытаемся решить все проблемы сразу и завоевать все политические олимпы, но, тем не менее, участвуем во всех выборах. Когда я шел на президентские выборы, я понимал, что у нас есть шансы. Хотя я почти победил, вы заметили? Почти-почти!

— То есть, все-таки, ваше участие в выборах-2024 не исключено?

— Естественно, мы готовимся: мы — марафонцы, мы не спринтеры. У нас длинная дистанция, мы строим партию, к нам приходят все новые люди. Уверен, что к нам присоединятся Александр Любимов, Николай Фоменко, большое количество предпринимателей во всех регионах. Мы идем вперед. Наша задача прежде 2024 года — в 2021 году стать парламентской партией.