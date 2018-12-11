«Cтаньте примером»: в США рассказали, как воспитать в ребенке нравственность

Вашингтон, 11 декабря. Американские ученые рассказали, как воспитать в ребенке нравственность. Список советов привел в своей статье психолог из университета Хофстра.

По мнению специалиста, родителям нужно стать примером для своего отпрыска, важно также устранить все противоречащие друг другу стандарты правильного и неправильного. Психолог также советует отмечать хорошие действия ребенка, объяснять ему причины, лежащие в основе правил, привлекать внимание к чувствам людей.

Помимо этого, по словам ученого, с малышами нужно говорить о том, как важно быть добрым. Если ребенок ведет себя неприемлемо, нужно показать ему свое неодобрение. Он также советует воспитывать в ребенке уверенность в себе, умение принимать верные решения и не попадать под чужое нехорошее влияние.

В заключение психолог заметил, что родителям также стоит проявлять восхищение моральными героями и поступками, пишет Planet Today.