«АвтоВАЗ» назвал причины отзыва 41,5 тысячи седанов Lada Vesta

Москва, 11 декабря. Массовый отзыв седанов Lada Vesta был произведен из-за несоответствия рисунка протектора на основных колесах машины и на запасном, пояснил во вторник представитель компании «Авто ВАЗ».

Он уточнил, что рисунки полноразмерного запасного колеса и протектора должны быть одинаковыми, однако рисунок протектора может отличаться, если машина комплектуется так называемой «докаткой». В этом случае диск колеса должен быть окрашен в яркий цвет.

«Сейчас на всех машинах запаска будет промаркирована как докаточное колесо с ограничением максимальной скорости и дистанции, которую можно проехать», — уточнил представитель компании РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отозвал в России более 41 тысячи седанов Lada Vesta из-за несертифицированной комплектации. Отзыв затронул машины, которые были проданы с июля 2017 года. Диск запасного колеса в сервисных центрах покрасят бесплатно.