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Сирия: Дамаск поможет боевикам и дезертирам вернуться к мирной жизни на родине

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Сирия: Дамаск поможет боевикам и дезертирам вернуться к мирной жизни на родине

Дамаск, 11 декабря. Сбежавшие из Сирийской Арабской Республики дезертиры и участники бандитских вооруженных формирований, которые хотят вернуться к мирной жизни, могут оформить документы об амнистии в консульствах и посольствах государства за рубежом. Об этом заявил во вторник представитель МВД Сирии бригадный генерал Абдулхамид Саадат во время заседания штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

«Это позволит нашим соотечественникам возвращаться в страну уже с готовыми документами и ускорит процесс возвращения сирийских граждан на родину», — указал он.

Саадат напомнил, что власти САР создали механизмы по урегулированию легального статуса граждан, дезертировавших или воевавших на стороне боевиков и террористов, а также их родственников. Глава Сирии Башар Асад подписал указ об амнистии для таких граждан.

Кроме того, по его словам, полученные на сегодняшний день итоги работы говорят о правильности принятого решения и о необходимости дальнейших действий по интеграции дезертиров и экс-участников незаконных вооруженных формирований с целью ускорить процесс примирения.

Автор: Андрей Крылов
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