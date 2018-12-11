Тегеран подтвердил испытание баллистической ракеты

Тегеран, 11 декабря. Вооруженные силы Ирана подтвердили информацию о том, что провели новые испытания баллистической ракеты, сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, передает агентство Fars.

«Мы проводим ракетные испытания», — заявил он.

По словам бригадного генерала, последний тестовый запуск ракеты имел важное значение. Хаджизаде добавил, что Тегеран каждый год проводит около 40-50 тестовых запусков своих ракет.

По его мнению, реакция американских властей на то, что Тегеран проводит испытания ракет, демонстрирует, как важна для них эта тема.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции СБ ООН. Ряд стран, в том числе Германия и Франция, осудили последнее испытание.

В министерстве иностранных дел Ирана в ответ на обвинения заявили, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН. Иранские военнослужащие подчеркнули, что Тегеран продолжит проводить испытания ракет и не будет спрашивать у кого-то разрешение на это.