Путин возложил цветы к памятнику Солженицыну в Москве

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин приехал на торжественную церемонию открытия памятника советскому писателю Александру Солженицыну и возложил цветы к монументу, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Монумент был установлен на улице, названной в честь Солженицына, в сквере между домами 11 и 13 в Таганском районе столицы. Торжественная церемония открытия памятника проходит в день столетия со дня рождения писателя — 11 декабря.

Архитектурно-скульптурное решение памятника было выбрано на конкурсной основе. Автором установленного монумента стал коллектив, возглавляемый скульптором Ковальчуком. По проектам Ковальчука ранее были установлены памятник Николаю Второму в Белграде и Александру Второму в Ливадии.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании векового юбилея Солженицына еще в 2014 году. На церемонию открытия Путин прибыл после прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, похороны которой во вторник проходят в Москве.