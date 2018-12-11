Сирия: более 14 тысяч предприятий возобновили работу в 2018 году

Москва, 11 декабря. Более 14,2 тысячи сирийских предприятий возобновили работу с начала 2018 года. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

По данным Минобороны РФ, с января 2018 года в Сирии были отремонтированы и введены в эксплуатацию 4690 домов, 266 медицинских учреждений, около 1,5 тысячи образовательных учреждений. Были восстановлены 284 объекта системы водоснабжения, 1022 электроподстанции, снова заработали 274 пекарни. К работе вернулись 14 239 промышленных предприятий.

«Перечисленные показатели свидетельствуют о том, что процесс налаживания мирной жизни в Сирии стал уже необратимым», — сказал Михаил Мизинцев.

Он отметил, что в стране создаются достойные условия для граждан, появляются новые рабочие места. У сирийцев есть возможность трудоустроиться, а школьники и студенты снова могут вернуться к учебе. В больницах и поликлиниках страны оказывают медицинские услуги населению.

В Минобороны отметили, что процесс восстановлении в Сирии все еще продолжается. Идет ремонт 206 школ и 184 дошкольных учреждений. Восстанавливают пекарни, медицинские учреждения, электроподстанции, водонасосные станции. Кроме того, идет работа над восстановлением более 2,1 тысячи жилых домов.