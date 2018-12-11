США объявили мертвыми пропавших в Японии пять дней назад морпехов

Вашингтон, 11 декабря. Пятеро морских пехотинцев, пропавших без вести в результате крушения двух военных самолетов США у берегов Японии, объявлены мертвыми. Об этом говорится в сообщении Корпуса морской пехоты США, передает Fox News.

Реактивный самолет F/A-18 и самолет-заправщик пять дней назад вылетели с базы Окинава для выполнения учебного полета. После вылета оба борта потерпели крушение у японского побережья. Одного морпеха удалось спасти, тело еще одного военнослужащего было найдено в результате поисковой операции. Еще пять членов экипажей были объявлены пропавшими без вести. Теперь их поиски официально завершены.

Это крушение стало 21-м по счету для морской пехоты США в 2018 году, случившимся не при выполнении боевой миссии. Как сообщают СМИ, ранее произошла целая серия аварий с участием американских военных, дислоцированных на военных базах в Японии и вблизи нее.

В прошлом месяце истребитель-бомбардировщик «Хорнет», вылетевший с авианосца «Рональд Рейган» упал в море юго-восточнее острова Окинава. Пилотов удалось спасти. В середине октября 2018 года многоцелевой вертолет «Си Хок», также с «Рональда Рейгана», потерпел крушение в Филиппинском море почти сразу после взлета. При крушении несколько морпехов получили не смертельные травмы.