Москва, 11 декабря. В Сирии возобновляется туризм, сообщил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев в республику.

Мизинцев рассказал, что в Бусре Аш-Шам для посещения туристами открыли основные объекты культурного наследия. Местное руководство рассчитывает, что в ближайшее время возобновится туристический поток в сирийскую провинцию Даръа, которая была освобождена от незаконных вооруженных формирований, добавил российский генерал-полковник.

«Все это — реальная действительность, которую кто бы как ни хотел, особенно наши оппоненты, ничем уже не скроешь», — приводит пресс-служба МО РФ слова Мизинцева.

Глава Национального центра управления обороной подчеркнул, что главным итогом этого года стало то, что сирийцы стали возвращаться в свои дома и видят своими глазами, что война закончена и сейчас идет полное восстановление страны.