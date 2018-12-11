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Сирия: в Минобороны РФ рассказали о возобновлении туризма в республике

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Сирия: в Минобороны РФ рассказали о возобновлении туризма в республике

Москва, 11 декабря. В Сирии возобновляется туризм, сообщил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев в республику.

Мизинцев рассказал, что в Бусре Аш-Шам для посещения туристами открыли основные объекты культурного наследия. Местное руководство рассчитывает, что в ближайшее время возобновится туристический поток в сирийскую провинцию Даръа, которая была освобождена от незаконных вооруженных формирований, добавил российский генерал-полковник.

«Все это — реальная действительность, которую кто бы как ни хотел, особенно наши оппоненты, ничем уже не скроешь», — приводит пресс-служба МО РФ слова Мизинцева.

Глава Национального центра управления обороной подчеркнул, что главным итогом этого года стало то, что сирийцы стали возвращаться в свои дома и видят своими глазами, что война закончена и сейчас идет полное восстановление страны.

Автор: Данила Копп
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