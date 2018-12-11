Сирия: Москва попросила Дамаск уточнить заявления ООН о цене документов для беженцев

Москва, 11 декабря. Минобороны РФ обратилось к МИД Сирии с просьбой уточнить информацию ООН о том, что Дамаск якобы взимает порядка 300 долларов с каждой возвращающейся в страну семьи беженцев за оформление документов.

Об этом сообщил во вторник в ходе заседания штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он уточнил, что соответствующие сведения предоставила делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Просил бы уточнить наличие такой проблемы, а также определить меры, которые могли бы способствовать устранению озабоченностей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», — сказал Мизинцев.

Как он добавил, в ООН обеспокоены, что, если такая плата существует, она создает существенные препятствия для возвращения беженцев в страну.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В настоящее время в стране продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты с помощью российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в Сирии и возвращения беженцев.

Ранее Россия призвала восстановить членство Сирии в Лиге арабских государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.