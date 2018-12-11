Сирия: более 1400 населенных пунктов освобождены от ИГИЛ за год

Москва, 11 декабря. Более 1,4 тысячи населенных пунктов в Сирии освобождены от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 за год, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В период проведения операции освобождено более 1 411 населенных пунктов», — сказал глава национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, под контроль правительственных сирийских войск перешли более 96,5% территории республики.

Он напомнил, что в прошлом году успешно завершилась операция по ликвидации террористических группировок, включая «Исламское государство», на территории Сирии. По его словам, сохранились лишь несколько групп, которых поддерживает Вашингтон, в Заевфратье и в районе Ат-Танфа. Мизинцев добавил, что остатки боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 заблокированы в зоне деэскалации «Идлиб».

По его мнению, завершение операции позволило значительно сократить группировку ВКС России в Сирии и приступить к восстановлению мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.