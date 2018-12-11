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Путин приехал проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой

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Путин приехал проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Центральный дом журналиста в Москве, чтобы проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой.

Накануне президент РФ выразил соболезнования родным и близким Алексеевой. В телеграмме Путин подчеркнул, что личный вклад Алексеевой в становление и развитие гражданского общества в России неоценим.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря на 92-м году жизни.

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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