Путин приехал проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой
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Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Центральный дом журналиста в Москве, чтобы проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой.
Накануне президент РФ выразил соболезнования родным и близким Алексеевой. В телеграмме Путин подчеркнул, что личный вклад Алексеевой в становление и развитие гражданского общества в России неоценим.
Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря на 92-м году жизни.