«Краснодар» заинтересовался Сорокиным

Москва, 11 декабря. Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин может пополнить состав «Краснодара».

По данным источников Федерального агентства новостей, «горожане» заинтересованы в 23-летнем защитнике, который в ближайшем будущем закрепиться в основном составе сборной России.

«Пока не решено, будет ли речь идти о выкупе в зимнее трансферное окно или клуб отложит данный вопрос на летний период», — уточнил собеседник ФАН.

Сорокин — воспитанник петербургского футбола. Он перешел в «Рубин» в январе 2014 года из «Тосно», представляющего Ленинградскую область. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 4 гола. В сентябре защитник был впервые вызван в сборную России, за которую провел 1 матч — товарищескую встречу с Чехией.

По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 2 млн евро.