Нет договора о дружбе, нет и договора по Азову: Украина лишила себя права на судоходство

Киев, 11 декабря. В связи с тем, что Украина выходит из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, соглашение по Азовскому морю и Керченскому проливу автоматически теряет силу. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он отметил, что подписание главой Украины Петром Порошенко закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной осложнит и без того непростые переговоры о предотвращении инцидентов в Керченском проливе.

«Дело в том, что расторгаемый Украиной Договор о дружбе является основой целой системы договоров и соглашений между двумя государствами, а его прекращение разрушает эту систему», — обратил внимание эксперт, рассказывая, как Украина лишила себя права на свободное судоходство.

Он отметил, что речь также идет о соглашении по использованию Азовского моря и Керченского пролива, ссылаясь на который украинские власти требует беспрепятственного прохода через Керченский пролив. По его словам, данное соглашение — «часть целой системы», передает «ПолитНавигатор».

Политолог, отмечая причинно-следственную связь, подчеркнул, что в том случае, если «нет Договора о дружбе, то нет и Договора по Азовскому морю и Керченскому проливу».

Напомним, накануне Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией. Ранее украинская Рада приняла законодательный проект о разрыве такого соглашения. Дипломатическое ведомство Украины назвало нецелесообразном продление данного договора.

В конце ноября три военных корабля ВМСУ нарушили государственную российскую границу, вторглись в территориальные воды РФ и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны. Киев назвал «агрессией» легитимные действия российской стороны.