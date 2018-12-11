«Газопровод будет построен»: в РФ жестко ответили США на заявления об угрозе «Северного потока — 2»

В Госдепартаменте США заявили, что проекты «Северный поток — 2» и расширенный «Турецкий поток» нацелены не на укрепление безопасности, а на усиление энергозависимости.

Во время выступления помощник американского госсекретаря по ресурсам Фрэнсис Фэннон сказал, что газопровод «представляет угрозу европейской безопасности, поэтому страны ЕС должны из него выйти».

«Позиция США по «Северному потоку — 2» основана на нашей обеспокоенности, что газопровод представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности Европы», — сказал Фэннон​​.

По его мнению, «Северный поток — 2» является «политическим инструментом», который будет использоваться для серьезного давления на Европейский союз.

Это уже не первая попытка Вашингтона обострить отношения на мировой политической арене из-за строительства газопровода. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что страна активно работает над вариантами создания препятствий для «Северного потока — 2».

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, комментируя заявления Госдепа США в интервью Федеральному агентству новостей, назвал их очередной политической провокацией. По его мнению, диверсификация энергетических ресурсов, а именно появление «Северного потока — 2», напротив, будет способствовать повышению мер безопасности при доставке газа.

«Любые дополнительные источники энергии являются фактором, повышающим диверсификацию поставок, что, в свою очередь, укрепляет безопасность транспортировок ресурса. Евросоюз же даже не отказывается от американского сжиженного природного газа, поэтому возмущение США не до конца понятно. Топливо из Вашингтона может поступать в европейские государства, однако оно намного дороже. Если бы РФ хотела манипулировать поставками по газопроводу, то Европа могла бы смело обратиться за ресурсом к США, но это ведь не так», — разъяснил Марков.

По его мнению, обвинения Фэннона в адрес энергетических проектов лежат в привычном антироссийском русле для Вашингтона.

«Заявление достаточно характерное для современной политики: вместо политической позиции мы видим откровенную ложь, которую навязывают в СМИ и даже на государственном уровне. Слова об угрозе проектов просто противоречат очевидным для всех фактам, — отметил эксперт, добавив, что «Северный поток — 2» будет закончен, несмотря ни на что. — Его строят в основном в России, все за наш счет. Реальная прибыль «Северного потока — 2» будет видна уже сразу после его реализации. Газопровод будет построен».

По словам Маркова, США хотят добиться от зависимых от них правительств блокировки энергетического проекта.

«Болгария заблокировала «Южный поток» (ныне «Турецкий поток»), страна также пыталась убедить Швецию и Финляндию найти другие варианты будущих поставок газа, но им ничего не удалось», — резюмировал он.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» будут построены две нитки газопровода по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа.