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МРОТ в России вырастет с 2019 года

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МРОТ в России вырастет с 2019 года

Москва, 17 декабря. Госдума РФ приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 2019 года. Таким образом, МРОТ составит 11 тыс. 280 рублей.

Последний раз планка минимального размера оплаты труда была установлена в мае 2018 года на уровне 11 тыс. 163 рублей, то есть повышение составило 117 рублей. Ожидается, что эта мера позволит обеспечить рост зарплат почти 3,7 млн россиян. Дополнительные расходы предприятий в связи с нововведением составят 13,7 млрд рублей.

Напомним, механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума был введен в декабре прошлого года.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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