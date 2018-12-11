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Действуют в интересах США: в Госдуме прокомментировали создание новой базы ВМФ Турции

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Действуют в интересах США: в Госдуме прокомментировали создание новой базы ВМФ Турции

Турецкие власти приступили к формированию новой военно-морской базы на восточном побережье Черного моря. Об этом пишет газета Milliyet.

По данным издания, новый военный объект будет расположен в районе населенного пункта Сюрмене, который находится в 40 километрах от Трабзона. Предполагается, что на военной базе будут дислоцированы 400 военнослужащих, а также будут работать около 200 гражданских служащих.

О том, как Россия должна реагировать на создание новой базы ВМС Турции, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Надо делать вывод, что Российская Федерация должна действовать не в интересах так называемых союзников, друзей или соседей, а только в своих собственных интересах. Так, как это делает Турция», — заявил собеседник ФАН.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по обороне, позиция Турции остается неизменной, несмотря на риторику.

«Турция была, есть и будет оставаться членом НАТО при любых наших с ней отношениях. И она будет вести себя так, как выгодно НАТО и Турции», — подчеркнул депутат.

Действуют в интересах США: в Госдуме прокомментировали создание новой базы ВМФ Турции

Как считает Александр Шерин, строительство базы ВМФ Турции в районе Трабзона осуществляется в интересах Североатлантического альянса.

«Все члены альянса будут делать то, что в интересах НАТО. А что в интересах США, то и в интересах НАТО», — считает депутат.

По его мнению, «иллюзии в этом случае неуместны», поэтому нужно трезво оценивать политику Турции.

«Если мы надеемся, что страна-член НАТО будет большим союзником России, чем Америки, то мы ошибаемся. Я надеюсь, что таких иллюзий у нас никто не питает», — объявил собеседник ФАН.

Автор: Юрий Котенок
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