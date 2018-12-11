«Заказная история»: муж «Миссис Москва — 2018» рассказал о травле в соцсетях из-за фото на Евромайдане

«Глупостью» и «троллингом» назвал размещенные в социальных сетях сообщения об участии победительницы конкурса «Миссис Москва — 2018» Екатерины Лифшиц в событиях Евромайдана 2014 года ее супруг — руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

«Глупость все это. Троллинг. Мне смешно это читать», — заявил он в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

На вопрос о том, участвовала ли на самом деле Екатерина в Евромайдане, Евгений Лифшиц решительно ответил «нет».

«Нет, конечно, это абсурд! Глупость!» — возмутился супруг красавицы.

По поводу фотографий девушки на фоне сгоревшего киевского Дома профсоюзов и палаток участников Евромайдана он рассказал, что Екатерина побывала в Киеве позже, когда была у родителей, которые сами живут не в украинской столице.

Что же касается шквала критики, обрушившегося на победительницу конкурса красоты и ее семью, Евгений Лифшиц признал, что «это все, конечно же, неприятно».

«Жена очень добрый, хороший человек, она переживает, поскольку не ожидала такой реакции. Хотя, конечно, такое распространено вообще в мире, это часть конкурсов, индустрии красоты — видимо, из-за зависти. Злость такая среди участников…» — считает Евгений.

Он отметил: хотя его супруга очень переживает, она старается по-настоящему искренне отвечать на все положительные комментарии. А на все отрицательные она отвечает, что люди «могут судить так, как считают нужным».

«Конечно, переживает. Но и я, и она для себя понимаем, что это все — то, что пишут в Интернете, — неправда, — подчеркнул Лифшиц. Нападения в Интернете — это даже не спланированная, это заказная история. 80% негативных комментариев, которые Екатерина получает, написаны с аккаунтов, которые созданы два дня назад и не имеют ни одного подписчика, то есть эти отзывы приходят с пустых аккаунтов, зарегистрированных вчера и позавчера... Живых людей за этими комментариями нет. К сожалению, в Интернете бывают заказные истории, и это стоит вполне понятных денег. Люди начинают писать всякие гадости, это — троллинг в Интернете, такая современная технология. Катя это понимает, она мудрая девочка и старается на это не реагировать. Где какая-то конструктивная критика — она нормально им отвечает».

Супруг также уточнил, что Екатерина ведет свой аккаунт в Instagram сама и ей никто не говорит, что нужно писать.

Евгений Лифшиц рассказал ФАН, что его жена пошла на конкурс «Миссис Москва» из-за «социальных и благотворительных побуждений», а не ради пиара.

«Более того, она даже родным и близким, в том числе своим родителям, до самого конца не говорила, что участвует в конкурсе. Старалась, чтобы не было вокруг этого какого-то хайпа. У нее далеко идущие планы, касающиеся помощи детям. Это очень личные вопросы для нашей семьи. Если она захочет, она сама об этом расскажет», — заявил Евгений.

Собеседник ФАН прокомментировал комментарии к фотографиям, в которых некоторые пользователи заявляли, что корону победительницы Екатерина получила незаслуженно.

«У любого человека можно найти среди множества хороших фотографий те, на которых он не получился и на них сконцентрироваться, начать рассказывать, как все плохо. Тот, кто внимательно посмотрит на эту фотографию, поймет, что все, что пишут — глупости, поверхностные, абсурдные оценки неадекватного человека. У меня эти комментарии вызывают улыбку, они показывают, что есть отрицательно настроенный слой негативных людей, которые на все смотрят сквозь темные очки с негативной призмой», — считает Евгений Лифшиц.

Напомним, в этом году победительницей конкурса «Миссис Москва» стала 35-летняя Екатерина Лифшиц. Пользователи социальных сетей сочли выбор жюри сомнительным. Множество вопросов также вызвала фотография женщины на Евромайдане в Киеве.