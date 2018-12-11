Адвокат рассказал, на что Золотов потратит миллион рублей в случае победы над Навальным
Москва, 11 декабря. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов через суд требует от блогера Алексея Навального один миллион рублей за причиненный ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Соответствующий иск был подан в Люблинский суд Москвы.
Об этом сообщил во вторник Федеральному агентству новостей адвокат Золотова Шота Горгадзе. Он пояснил, что в том случае, если глава Росгвардии выиграет дело, средства будут направлены в один из детских домов.
«Задача стоит в рамках гражданского процесса призвать Навального быть ответственным за те голословные утверждения, которыми он сыплет направо и налево», — подчеркнул Горгадзе.
Он отметил, что высказывания Навального, которые блогер позволил себе в выложенном на YouTube ролике, нанесли ущерб чести, достоинству и деловой репутации Золотова.
«Мы оценили наши требования в размере 1 млн рублей, считая это справедливой компенсацией. Может быть, это заставит Навального хоть немного думать, прежде чем что-то говорить», — сказал адвокат.
В том случае, если у Навального появятся доказательства, Горгадзе призвал блогера представить их в Люблинском суде в рамках открытого процесса.
«По-моему, более идеальной площадки для того, чтобы заявить о том, что ты прав, для Навальнгого представить сложно», — заключил он.
В Люблинском суде получения иска от Золотова ФАН пока не подтвердили. Документ в настоящее время проходит процедуру регистрации. Решение о принятии иска должно быть принято в течение пяти дней.
Осенью блогер Алексей Навальный в своем очередном «расследовании» обвинил руководство Росгвардии в закупке продуктов по якобы завышенным ценам. Золотов опроверг все обвинения, он призвал блогера не делать заявлений на темы, в которых он совершенно не разбирается.