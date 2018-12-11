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Сирия: Минобороны РФ заявило об «упрямстве» США при удержании зоны вокруг Ат-Танфа

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Сирия: Минобороны РФ заявило об «упрямстве» США при удержании зоны вокруг Ат-Танфа

Москва, 11 декабря. США с «непостижимым упрямством» удерживают 55-километровую зону вокруг сирийского населенного пункта Ат-Танф, где действуют около шести тысяч боевиков. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

Он предположил, что, возможно, только Штаты не хотят видеть, сколько действий и шагов уже было предпринято для восстановления мирной жизни в Сирии. 

«Они с непостижимым упрямством удерживают 55-километровую оккупированную зону вокруг Ат-Танфа, где разгуливают шесть тысяч вооруженных боевиков, и препятствуют расформированию лагеря беженцев «Рукбан», — сказал Мизинцев.

Он отметил, что, фактически, район вокруг Ат-Танфа остается единственным оплотом «зла и несправедливости» в Сирии. Мизинцев подчеркнул, что лагерь беженцев «Рукбан» находится в зоне, незаконно оккупированной военными США, а потому вся ответственность за условия жизни сирийцев в лагере лежит на Штатах.

Ранее Мизинцев сообщал, что Москва и Дамаск поддержат идею организовать второй гуманитарный конвой, предназначенный для жителей «Рукбана».

Автор: Регина Пак
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