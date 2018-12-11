«Цифровые вершины»: в Москве назвали самое успешное «цифровое ведомство» и «цифровой регион»

В эти минуты на площадке «Цифровое деловое пространство» проходит финал премии «Цифровые вершины». Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, победителем во внеконкурсной номинации «Цифровое ведомство» стала Федеральная налоговая служба, а лучшим «Цифровым регионом» назван город Москва, занявший первое место в составленном ООН рейтинге городов по развитию электронного правительства.

Лучшие IT-решения для государства и бизнеса в рамках премии определяются уже в третий раз. Посвященный финалу премии форум открыл председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член попечительского совета премии Леонид Левин. В панельных дискуссиях принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Тюменской и Новгородской областей Александр Моор и Андрей Никитин, руководитель ФНС России Михаил Мишустин.

«На самом деле никаких вершин цифровизации нет. Есть процесс — ты двигаешься либо быстро, либо медленно. Наверное, есть какая-то вершина, но мы ее никогда не увидим: мир постоянно меняется. Один из примеров, казалось бы, простой — в здравоохранении мы ввели электронные карты, но развивая эту систему, собирая и обрабатывая большие массивы данных, мы можем с уверенностью сказать, что через какое-то время мы точно будем знать траекторию своего здоровья — и это прорыв. Я уверен, что Москва по многим отраслям будет лидером среди всех smart city мира», — объявил Собянин на открытии форума.

Вечером жюри определит победителей в конкурсной программе после презентации проектов финалистов. Среди номинаций — лучшее мобильное приложение для руководителя, лучший urbantech-стартап, лучшее решение для умного города.

Свои проекты на конкурс представили специалисты IT-индустрии. Оценивают их представители бизнеса и власти — в жюри вошли как специалисты федеральных министерств, так и региональные чиновники. В качестве одного из примеров, на которые стоит равняться финалистам, были названы онлайн-сервисы Федеральной налоговой службы.

«Если вы взяли взаймы у соседей 20 тысяч, а потом к вам приходят и просят вернуть 30 тысяч — это наглядный пример возмещения налога на добавленную стоимость. Цифровизация налогов — это в данном случае не только система контроля государства за налоговыми платежами, но и система уточнения своих обязательств для налогоплательщиков», — отметил Михаил Мишустин.

В рамках форума своим опытом внедрения IT-решений в городскую среду делятся правительство Москвы, Республика Татарстан, Тюменская и Новгородская области. Новые IT-решения представит также Федеральная налоговая служба.

Организаторами премии выступили Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, департамент информационных технологий города Москвы, агентство «Цифровые вершины».

Мероприятие проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, фонда «Сколково», департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.