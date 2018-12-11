Сирия: свыше 1,5 млн беженцев вернулись на родину с момента начала боевых действий

Дамаск, 11 декабря. Более полутора миллионов сирийцев вернулись на родину с момента начала боевых действий. Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ.

По данным руководителя национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, для прибывающих в страну граждан САР развернуты более 400 пунктов приема и размещения. Они работают в 422 населенных пунктов. Общая их вместимость составляет полтора миллиона человек.

«В настоящее время развернуты и функционируют в круглосуточном режиме десять пунктов пропуска на сирийско-ливанской и сирийско-иорданской границах, а также в районе зоны деэскалации «Идлиб», в порту Баниас и в международном аэропорту Дамаска», — подчеркнул он.

Ситуацию с возвращением сирийских беженцев домой также прокомментировал и губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим.

По его данным, из Ливана, Иордании и других государств в провинцию Дамаск вернулись 18 тыс. 745 человек. Все это является доказательством восстановления мирной жизни в провинции Дамаск является значительное количество вернувшихся в свои дома сирийцев, заявил он в комментарии РИА Новости.

