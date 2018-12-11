Игроки «Локо» поделились ожиданиями от матча ЛЧ против «Шальке»

Москва, 11 декабря. Столичный «Локомотив» первой из российских команд завершит еврокубковый путь в уходящем году. Подопечные Юрия Семина давно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но могут побороться за путевку во второй по значимости клубный турнир — Лигу Европы.

Защитник «Локо» Мачей Рыбус обратил внимание на то, что «Шальке» в прошедший уик-энд потерпел поражение в дерби, поэтому немецкие футболисты захотят реабилитироваться за проигрыш от «Боруссии». При этом футболист красно-зеленых подчеркнул, что «Локо» будет настроен запредельно, пишут «Известия».

Как отметил защитник столичного клуба Владислав Игнатьев, первая встреча с «Шальке» продемонстрировала, что «Локо» может играть на равных.

«Понимаем, что в выездной игре будет тяжелее, но нам необходим положительный результат», — указал игрок.

Напомним, для продолжения борьбы в еврокубках «железнодорожники» должны обыграть немецкий коллектив и рассчитывать на ошибки прямых конкурентов, главным из которых является турецкий «Галатасарай». Стамбульский клуб имеет на одно очко больше.