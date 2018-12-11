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Экономика

Альфа-банк отреагировал на сообщения о продаже финансовой организации

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Альфа-банк отреагировал на сообщения о продаже финансовой организации

Москва, 11 декабря. Альфа-банк категорически опровергает сообщения в СМИ о продаже кредитно-финансового учреждения, никаких переговоров по данному вопросу не было и не ведется. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Мы категорически опровергаем слухи о продаже», — подчеркнули в финансовом учреждении.

Кроме того, в пресс-службе Альфа-банка заявили, что никаких переговоров по данной теме не было и не ведется, передает РИА Новости.

Напомним, во вторник бизнес-издание Financial Times со ссылкой на семь собственных источников сообщило, что владельцы Альфа-банка якобы обсуждали с ВТБ и итальянским UniCredit вероятную продажу банковского учреждения.

Автор: Андрей Крылов
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