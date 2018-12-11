Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей
Москва, 11 декабря. Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение закона, согласно которому предписано удаление из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с незаконной информацией. Об этом заявил во вторник журналистам глава ведомства Александр Жаров.
«Оштрафовали Google сегодня на 500 тысяч рублей», — заявил руководитель Роскомнадзора.
Напомним, с 1 октября текущего года на территории России в силу вступил закон, обязывающий поисковики подключаться к единому перечню запрещенных данных и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в данном реестре.
Отмечается, что Google не подключился к реестру. Как сообщала пресс-служба Роскомнадзора, штрафные санкции за это предусмотрены в размере 500-700 тысяч рублей.
Ведомство в конце прошлого месяца составило протокол об административном правонарушении и возбудило дело против Google.