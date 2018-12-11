Сирия: Москва и Дамаск поддержат отправку второго гуманитарного конвоя в «Рукбан» 

Москва, 11 декабря. Москва и Дамаск поддержат идею направить второй гуманитарный конвой в лагерь беженцев «Рукбан». Как сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, данная инициатива продвигается по линии ООН.

Об этом он заявил на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

«Есть готовность как сирийской, так и российской стороны поддержать инициативу», — сказал Мизинцев.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в случае повторной отправки гуманитарного груза в «Рукбан» необходимо избежать повторения ошибок, допущенных при поставке первого гумконвоя в лагерь. Мизинцев отметил, что необходимо организовать жесткий контроль на всех этапах движения конвоя, а также проконтролировать процесс получения гуманитарной помощи мирными жителями «Рукбана», чтобы материальные ценности не попали в руки боевиков, контролирующих регион.

«Все это должно происходить только под эгидой ООН при непосредственном участии мировых средств массовой информации, включая и раздачу гуманитарной помощи непосредственно сотрудниками, уполномоченными ООН», — сказал Мизинцев.

Напомним, в Минобороны и МИД РФ подчеркивали крайне сложную ситуацию, сложившуюся в лагере беженцев «Рукбан». Лагерь находится в так называемой «зоне безопасности», созданной США в районе населенного пункта Ат-Танф. Жители «Рукбана» фактически находится в заложниках у поддерживаемых США боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ1.

Ранее Москва организовала гуманитарный конвой ООН в «Рукбан», однако внутри 55-километровой зоны, подконтрольной США, распределение груза было «отдано на откуп боевикам», большая часть гумпомощи досталась незаконным вооруженным формированиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.