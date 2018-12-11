В США уволили учителя, назвавшего школьницу-трансгендера «она»

Вашингтон, 11 декабря. Школьного учителя уволили из средней школы в американском штате Вирджинии за то, что он использовал слово «она» по отношению к одной из учениц. Оказалось, что она считает себя юношей.

Теперь из-за такого «серьезного политического греха» Питер Вламинг остался без работы и возможности обеспечивать свою семью, отмечают местные СМИ.

По данным WRIC News, ученица, которую «оскорбил» Вламинг, считает себя трансгендером и требует, чтобы все называли ее новым именем.

При этом другие ученики пытались заступиться за преподавателя, заявив, что он не пытался оскорбить ученицу, но пять членов совета проголосовали за его увольнение, посчитав случившееся опасным преступлением.

Сам Вламинг, выступая на заседании совета, подчеркнул, что его вера диктует ему необходимость любить и уважать всех вне зависимости от того, согласен он с ними или нет.

«Потому что мы все созданы по образу и подобию бога», — добавил он.

Отметим, что в ноябре минувшего года подобный инцидент произошел в Британии, где мстительный ученик, также считающий себя трансгендером, пожаловался родителям, что 27-летний учитель математики, назвал его девочкой, хотя он считает себя мальчиком. В итоге преподавателя отстранили от работы.

По данным Daily Mail, во время урока учитель Джошуа Сатклифф подошел к двум ученикам, взглянул на их работу и похвалил их: «Хорошая работа, девочки». И хотя он извинился, ребенок не простил его и рассказал о случившемся своим родителям. Те в свою очередь обратились к руководству школы. Сообщалось, что преподавателя также могут уволить.