Украина загоняет себя в угол: эксперты назвали последствия разрыва договора о дружбе с Россией

В газете Верховной рады «Голос Украины» был опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, он вступит в силу в среду. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия», — говорится в тексте.

В понедельник, 10 декабря, закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

РФ и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

«Порошенко готов пожертвовать чем угодно»

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что выход Украины из договора о дружбе с Россией открывает новый этап эскалации Киевом гражданской войны в Донбассе и усиления агрессивных намерений в отношении России.

«Между тем выход Украины из этого договора выгоден и России, поскольку дает нашей стране право настаивать на максимально жестких условиях продления договора о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию. Украина, как и обычно в последние годы, загоняет сама себя в угол, выход из которого будут искать целые поколения украинцев», — пояснил Максим Жаров.

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что в сложившихся условиях разрыв договора с Россией лично для Порошенко — это очередная пиар-акция перед выборами. На примере провокации в Керченском проливе можно убедиться, что ради сиюминутной выгоды украинский президент готов жертвовать чем угодно.

«В случае разрыва договора о дружбе с Россией Порошенко ставит под удар интересы работающих в нашей стране украинцев и их семей. Юридический статус таких мигрантов теперь будет неопределенным, и Порошенко вынуждает Москву либо выдворять их, либо самой определять политику по отношению к ним и формировать правовые основы их пребывания в России. В любом случае для преодоления негативных последствий для украинцев потребуется время, а их недовольство Порошенко привычно попытается использовать, направив его против России, а себя позиционируя как главного борца с «российской угрозой», — добавил Сергей Простаков.

Еще один важнейший момент, заметил аналитик, это вопрос государственной границы России и Украины. Она вновь становится неопределенной, что будет мешать даже нынешней власти в ее стремлении постоянно поднимать вопрос Крыма и мнимой «российской агрессии».

«Поэтому в погоне за сиюминутным пиар-эффектом для достаточно узкой группы населения Порошенко вредит интересам Украины как единой страны и ее будущим перспективам. Отношениям с Россией киевские власти так навредили, что в этом плане разрыв договора не значит ничего. Но ради рейтинга и выборов Порошенко изменяет интересам страны, которую возглавляет, и это решение в будущем способно нанести огромный ущерб Украине», — заключил Сергей Простаков.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин выразил ФАН мнение, что, с одной стороны, публикация закона — это очередное послание антироссийской риторики Порошенко, часть его предвыборной кампании, пресмыкание перед Западом.

«С другой стороны, этот закон ничего не значит. Он полный ноль, поскольку действие договора и так истекало 1 апреля и пролонгировать его никто не собирался. Однако его действие важно для юга России. Денонсация договора о дружбе позволит открыть вопрос о государственной границе, о признании Киевом российского статуса Крыма.