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Сирия: Россия призывает восстановить членство САР в Лиге арабских государств

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Сирия: Россия призывает восстановить членство САР в Лиге арабских государств

Москва, 11 декабря. Членство Сирии в Лиге арабских государств необходимо восстановить, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, такая мера будет способствовать процессу политического урегулирования в САР, а также возвращению беженцев в страну.

«Чрезвычайно важный вопрос — восстановление позиций Сирии на внешнеполитической арене, в частности ее членства в Лиге арабских государств», — подчеркнул Мизинцев, выступая на заседании штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

Он отметил, что восстановление позиций Дамаска в организации станет сигналом о том, что страна возвращается к мирной жизни. Мизинцев обратился с просьбой к МИД РФ взять вопрос восстановления Сирии в Лиге арабских государств под особый контроль. Также Мизинцев призвал проконтролировать ситуацию в лагере «Эр-Рукбан», где гуманитарная ситуация остается сложной.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В настоящее время на территории САР продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) в Сирии были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы мирного урегулирования в САР и возвращения беженцев в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
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