Песков назвал неуместными заявления Помпео о полете российких Ту-160 в Венесуэлу

Москва, 11 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления госсекретаря США Майка Помпео о полете российскихТу-160 в Венесуэлу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом он заметил, что «это не дело Кремля — комментировать заявления госсекретаря».

«Весьма недипломатично слышать от госсекретаря такие серьезные обвинения, мы считаем это неуместным», — заявил Песков.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп дает оценку тем или иным американским политикам, и, возможно, со временем Трамп даст такую оценку и репликам Помпео.