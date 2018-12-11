Песков назвал неуместными заявления Помпео о полете российких Ту-160 в Венесуэлу
Москва, 11 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления госсекретаря США Майка Помпео о полете российскихТу-160 в Венесуэлу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
При этом он заметил, что «это не дело Кремля — комментировать заявления госсекретаря».
«Весьма недипломатично слышать от госсекретаря такие серьезные обвинения, мы считаем это неуместным», — заявил Песков.
Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп дает оценку тем или иным американским политикам, и, возможно, со временем Трамп даст такую оценку и репликам Помпео.
«Что касается «разбазаривания средств» (на полеты бомбардировщиков), то мы не согласны с таким заявлением. Делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, наверно неуместно. Продолжаем искать пути конструктивного общения с США», — заключил он.