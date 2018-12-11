Сирия, 11 декабря. Протурецкие боевики пытали пожилого курда в кантоне Африн. В Даръа был обнаружен еще один склад с вооружением исламистов. Жители провинции Дейр-эз-Зор требуют выхода SDF**** из района нефтяных полей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник боевиков вблизи сирийско-иорданской границы в провинции Даръа; ведут ответный огонь по позициям боевиков в Хаме.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): подвергла пыткам пожилого курда в кантоне Африн.

«Исламское государство»1: противостоит курдам на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала врачей в Идлибе за помощь раненым боевикам из альянса «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир».

Курды: столкнулись с протестами мирного населения в восточной части провинции Дейр-эз-Зор; перебросили дополнительные отряды в район «Хаджинского кармана».

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (mustefa2bali) сообщает о том, что боевики поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА) взяли в плен одного из представителей курдского народа в ходе обысков, проведенных в кантоне Африн. Кроме того, источник опубликовал видеозапись, на которой запечатлены пытки задержанного пожилого мужчины током. Напомним, боевики протурецких формирований вооруженной оппозиции ведут поиск членов «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG) на северо-западе Алеппо, однако нередко под арестом оказываются и невиновные граждане Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о новых демонстрациях мирного населения в зонах контроля курдских вооруженных формирований. Twitter-канал (VivaRevolt) передает, что члены местных племен организовали протестные акции, потребовав у проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) покинуть районы нефтяных полей Аль-Азба, Коноко и Аль-Джафра. Напомним, ранее поступала информация о том, что Соединенные Штаты, поддерживающие курдов, ведут незаконную добычу нефти на сирийских месторождениях. Об этом стало известно после получения снимков со спутников.

Между тем SDF продолжают стягивать силы к так называемому Хаджинскому карману на юго-восток региона. По данным того же военного источника, очередная партия подкреплений курдов прибыла в зону боевых действий. Ожесточенные бои с террористами «Исламского государства» разворачиваются у городов Хаджин и Багуз Тахтани. Официальный Twitter-канал международной коалиции (CJTFOIR) опубликовал видеозапись, на которой запечатлена больница в Хаджине, где скрываются боевики ИГ1 вместе с заложниками, отмечая, что жителей населенного пункта используют в качестве живого щита. Несмотря на это, ВВС возглавляемого США западного альянса не прекращают бомбить Хаджин и его окрестности.

Провинция Даръа

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что на юго-востоке провинции Даръа был обнаружен очередной склад с вооружением, ранее принадлежавший исламистам антиправительственных формирований. Известно, что тайник боевиков находился в районе города Насиб, расположенного неподалеку от сирийско-иорданской границы вблизи одноименного пограничного перехода. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА), обнаружившие схрон в одном из подземных тоннелей, отмечают, что в нем находилось большое количество оружия и боеприпасов, в том числе ракеты TOW американского производства. Военнослужащими правительственных сил также были изъяты пулеметы среднего калибра, артиллерийские мины, гранатометы, материалы для изготовления СВУ, винтовки, а также защитные маски. Напомним, данные территории были полностью зачищены от боевиков вооруженной оппозиции в ходе военной операции «Базальт», завершившейся в конце июля.

Провинция Идлиб

Накануне поступали сообщения об аресте директора одной из больниц — Марама Аш-Шейха — в населенном пункте Кафр Набель. Появились уточненные данные об инциденте. Согласно информации военного источника в сети Twitter (ZouhirAlShimale), боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, также задержали еще нескольких сотрудников медицинского учреждения. Сообщается, что все арестанты оказывали медпомощь раненным радикалам из антиправительственного формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Напомним, около недели назад обострилось вооруженное противостояние между «Ан-Нусрой» и состоящей в протурецком альянсе группировкой «Ахрар Аш-Шам».

Тем временем в городе Ариха южнее административного центра провинции неизвестными был похищен один из местных предпринимателей. Как передает интернет-портал Masar Press Agency, за его освобождение радикалы потребовали выкуп в размере 70 тысяч долларов. О том, исламисты какой из вооруженных группировок имеют отношение к произошедшему, пока неизвестно.

Провинция Хама

В северной части региона не прекращаются вооруженные стычки между боевиками незаконных бандформирований и правительственными войсками. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SyriawatanNews), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по военным объектам джихадистов недалеко от деревни Таль Сахр к северо-западу от административного центра провинции. В то же время под огнем сил САР оказались позиции боевиков на окраинах населенных пунктов Аль-Латамина и Мурек, передает Twitter-канал (FREE_TV_SYRIA). Отмечается, что САА была вынуждена открыть огонь после обстрелов со стороны исламистов. Напомним, несмотря на формирование на линии соприкосновения сил сторон демилитаризованной зоны, радикалы вооруженной оппозиции не прекращают провоцировать САА на ответные боевые действия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)