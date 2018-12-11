Порошенко хочет звезду на Аллее славы: губернатора Калифорнии разыграли Вован и Лексус

Москва, 11 декабря. Известные пранкеры Вован и Лексус разыграли губернатора Калифорнии Джерри Брауна. На этот раз пранкеры представились украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом и послом Украины в Соединенных Штатов Валерием Чалым.

«Украинские чиновники», позвонив губернатору Калифорнии, обсудили с ним пожары в штате, а затем плавно перешли на тему «российского вмешательства» в выборы в Конгресс Соединенных Штатов, которые прошли в ноябре.

«На сегодня кибердеятельность экстраординарная. Атаки могут проводить и одиночки, и страны. Из доказательств, которые я видел, какое-либо влияние России очень-очень незначительное. У них могли быть намерения, но влияние мизерное», — сказал пранкерам Браун.

«Гройсман» был удивлен, услышав такой ответ, и напомнил о сообщениях в СМИ, которые пестрят обвинениями в адрес России. В свою очередь глава штата отметил, что СМИ владеют разные корпорации и «здесь нет какой-то особой линии».

К разговору подключился и «Чалый», рассказав о желании Порошенко приехать в Калифорнию и посетить Силиконовую долину, офисы Apple и Facebook, а также провести встречи с главами корпораций Тимом Куком и Марком Цукербергом. Браун отметил, что встретиться с людьми «из сферы хай-тека» крайне тяжело, и даже ему не всегда удается согласовать с ними графики.

Пранкеры также поинтересовались, возможно ли провести встречу Порошенко со знаменитостями. Они заявили, что украинский лидер «хочет звезду на Аллее славы».

«Я не знаю. Это в ведении организации, которая вне моего контроля. Но мы можем это выяснить. Но там кинозвезды», — приводит KP.Ru часть разговора пранкеров и чиновника.

«Украинские» чиновники в ходе разговора озвучили поручение Порошенко предложить Брауну должность главы Винницкой области. Губернатор Калифорнии предложил обсудить этот вопрос позже более детально. По словам калифорнийского чиновника, у Украины и США появилось много вопросов для обсуждения на встрече.