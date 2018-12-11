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Водитель в Карелии сбил мэра Питкяранты и врезался в автомобиль экс-главы города

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Водитель в Карелии сбил мэра Питкяранты и врезался в автомобиль экс-главы города

Петрозаводск, 11 декабря. Глава города Питкяранта в Карелии Татьяна Юрченко переходила дорогу вблизи пешеходного перехода, когда ее сбил местный житель на автомобиле Geely, сообщил источник Федерального агентства новостей.

ДТП произошло 10 декабря. Водитель Михаил Т. пошел на обгон в запрещенном месте и сбил Юрченко. Ее госпитализировали с закрытым переломом плеча, руки и сотрясением головного мозга.

Отмечается, что после наезда на Юрченко Geely врезался в машину бывшего мэра города Станислава Карповского. Машина сильно пострадала, однако самого Карповского в этот момент в автомобиле не было.

Автор: Ирина Селезнева
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