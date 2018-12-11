От самой Бутиной у нас информации нет: Песков о «признании» россиянки

Москва, 11 декабря. Кремль не располагает информацией о «признании» задержанной в США россиянки Марии Бутиной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Бутина, которая была задержана в США по обвинению в работе иностранным агентом, якобы заключила сделку со следствием. Как передает телеканал ABC News, россиянка якобы готова признать, что действовала в стране как иностранный агент. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл отказался комментировать соглашение.

Песков отметил, что комментировать это сообщение невозможно, так как Кремль получил его через СМИ.

«От самой Бутиной у нас информации нет», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Напомним, Бутину задержали в США в июле этого года. Ее обвиняют в том, что она действовала в США якобы как иностранный агент. Россиянка настаивает на своей невиновности.