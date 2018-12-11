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Путин после прощания с Алексеевой примет участие в открытии памятника Солженицыну

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Путин после прощания с Алексеевой примет участие в открытии памятника Солженицыну

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин совсем скоро придет попрощаться с правозащитницей Людмилой Алексеевой, а затем примет участие в открытии памятника Александру Солженицыну в Москве. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня президент работает в Москве. Напряженный день. Президент совсем скоро придет попрощаться с Людмилой Алексеевой. Примет участие в открытии памятнику Солженицыну», — рассказал Песков.

Кроме того, по его словам, сегодня также отдельно Путин примет в Кремле Наталью Дмитриевну Солженицыну.

Также у российского лидера запланировано несколько внутренних совещаний и заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, заявил пресс-секретарь.

Автор: Кристина Волкова
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