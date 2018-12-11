Провокация пятой колонны: в Госдуме прокомментировали «захват Китая Россией» в учебнике истории

Москва, 11 декабря. В Приамурье народное возмущение вызвал вышедший недавно учебник для 8 класса «История. Новое время. Конец XVIII — XIX век», в котором утверждается, что Россия якобы захватила земли нынешней Амурской области, отобрав их у Китая.

Издательство «Просвещение» уже внесло изменения в возмутивший родителей восьмиклассников учебник. Как заявили в пресс-службе издательства, при доработке в учебник Медякова А. С., Бовыкина Д. Ю. «История. Новое время. Конец XVIII — XIX вв.» для 8 класса уже была внесена правка.

«В новый федеральный перечень был подан обновленный учебник», — сообщили ТАСС в «Просвещении».

Депутат Государственной думы от Амурской области Владимир Поздняков в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал сообщения о вызвавшем скандал учебнике. По словам парламентария, «такие учебники выпускать нельзя».

«Кого мы учим и для чего? Кем будут обученные на такой информации дети? Это будут граждане России? Или враги России?» — возмущается депутат.

В целом, учебник «мягко говоря, ошибочен», заявил представитель КПРФ.

«Вообще, это провокация пятой колонны — для того, чтобы разрушить новое поколение, которое идет нам на смену», — объявил Поздняков.

По словам депутата, «не существует исторических фактов, которые бы указывали на захват Россией китайских земель».

«Я учился в советское время. Сейчас немало читаю. Я не слышал таких фактов, что Россия что-то захватывала у Китая», — заявил Подзняков.

Благовещенских школьников учат тому, что Россия захватила Амурскую область у Китая. Параграф напечатан в учебнике «История. Новое время. Конец XVIII – XIX век» под авторством Медякова и Бовыкина (издательство «Просвещение»). pic.twitter.com/W7Mwu6JwyU — Юлия Витязева (@Vityzeva) 6 декабря 2018 г.

В истории найдется немало позитивных моментов сотрудничества между нашими странами, заявил депутат.

«Я знаю, что когда восстанавливался Китай, мы чрезвычайно много помогали ему и техникой, и кадрами, и финансами», — напомнил Поздняков.

В целом, ситуация, описанная в учебнике, «не могла произойти в действительности», уверен парламентарий.

«Не было этого в духе русского и советского человека. Я не принимаю этого», — подчеркнул Поздняков.

Отметим, согласно имеющимся историческим данным, пограничный конфликт между Русским царством и китайской империей Цин происходил во второй половине XVII века на территории Приамурья и завершился Нерчинским договором 1689 года, в рамках которого Россия уступила эти земли Китаю.