«Самые честные выборы». Часть 14: «Справедливость» для избранных — олигархами

В прошлой серии нашего «эпоса» о выборах в США я рассказал, как миллиардер и известный филантроп Джордж Сорос фактически спонсирует знаменитый «караван мигрантов», разгон которого должен был помочь сформировать негативный фон вокруг Республиканской партии и президента страны Дональда Трампа.

Оказывается, это далеко не весь его вклад в улучшение электоральной картины в Штатах в этом году.

Знаменитый филантроп пытался помочь Америке, ни много ни мало, пересчитать голоса избирателей — это не говоря о том, что он еще и продвигал свой круг кандидатов.

Теперь — «следите за руками».

Первое. Несколько месяцев назад в США появляется общественная организация Demand Justice («Требуйте справедливости»). Важное уточнение: НКО структурировано таким образом, что DJ не нужно подавать ежегодные налоговые декларации — это потому, что контора эта «финансово спонсируется освобожденной от налогов организацией социального обеспечения под названием «Фонд 1630» (Sixteen Thirty Fund).

Схема мутная, но абсолютно законная для США: фонд подает федеральные налоговые декларации, но не обязан раскрывать личности своих благотворителей. То есть отчетность есть, но «кто дает деньги — мы не знаем». А потом этот фонд «валит» средства в еще одну общественную организацию.

В общем, это то, что у нас называют обычно словом «схема».

Второе. Demand Justice был основан Брайаном Фэллоном, пресс-секретарем президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Интернет-команду фонда возглавляет Габриэль Маккэффри, которая была активным членом штаба Клинтон в 2016 году. В Demand Justice работает Пейдж Хервиг, бывшая помощница сенатора-демократки Дайэнн Файнстайн.

Формирование Demand Justice поощрялось бывшим советником Белого дома при Бараке Обаме — Джоном Подестой, который работал начальником штаба президентской кампании Клинтон.

«Мы слишком долго игнорировали это поле битвы», — заявил Подеста The New York Times относительно планов Demand Justice.

Какое поле? Какая битва? Может, вот эта — еще до того, как Трамп номинировал Бретта Кавано в Верховный суд, Demand Justice потратили около 5 миллионов долларов на противостояние возможному кандидату. И это — третье.

Вдумайтесь: некая общественная организация тратит такие деньги просто на то, чтобы сорвать назначение члена Верховного суда США!

Неизбежен вопрос: «откуда дровишки»?

Так вот же: недавнее расследование Daily Caller показало, что Центр политики фонда «Открытое общество» Сороса (OSPC) ранее пожертвовал около 2,2 миллиона долларов как раз в тот самый «Фонд 1630» — то есть финансовому спонсору Demand Justice. И это — только один факт, который удалось «раскопать».

В недавнем интервью The New York Times Фэллон (формальный руководитель проекта) не стал раскрывать источник финансирования Demand Justice. Однако газета отметила, что он был основным докладчиком на конференции «Демократического альянса» — основателями которого являются Джордж Сорос и миллиардер Том Штайер.

Том Штайер уже становился самым щедрым спонсором Демократической партии США как в 2014, так и в 2016 годах; не исключено, что по итогам уходящего года он снова сможет подтвердить этот свой своеобразный «титул». При этом средства вносятся через самые разные каналы: у Штайера есть свой PAC («комитет политических действий»), плюс «Комитет по климатическим изменениям NextGen» — и все они жертвуют отдельным «правильным» кандидатам миллионы долларов.

Еще одна структура, созданная Соросом и Штайером, — «дополнительный» PAC под названием State Victory Action, который спонсирует левых демократических кандидатов. 70% многомиллионного бюджета этой структуры — как раз «вливания» этих двух мегаспонсоров.

Только за месяц, предшествовавший выборам 6 ноября, Сорос и Штайер внесли 1,7 миллиона долларов на счет State Victory Action. Повторю: это всего лишь одна из их финансовых «прачечных» для поддержки удобных им кандидатов. Это — четвертое.

То есть для «леваков» есть одна НКО, «экологов» финансируют через вторую (NextGen), центристов — через «обычный PAC»; есть еще мутный «Фонд 1630» плюс «борцы за справедливость», с рассказа о которых я начал и которые, кстати, в этом ноябре отличились на жарких электоральных полях Флориды, где, по моей оценке, были самые грязные выборы 2018 года.

Именно Demand Justice набирала добровольцев для помощи кампании сенатора Билла Нельсона по пересчету голосов во Флориде. То есть все те две недели, что демократы упорно пытались вбросить бюллетени, недостающие для победы их кандидата, десятки и сотни «волонтеров» от проклинтоновской организации обеспечивали «операцию прикрытия» — выполняли роли, о которых в специальных электронных письмах Demand Justice говорилось как о «помощи в процессе пересчета — в том числе наблюдения на опросах, обработки данных и организации логистики».

И безусловно, для этого «торта» нужна и своя «вишенка»: все в той же Флориде упомянутый мною выше Штайер потратил более 800 тысяч долларов на поддержку мэра Таллахасси Эндрю Гиллума — кандидата от Демократической партии на пост губернатора Флориды, замешанного в коррупционных скандалах. Заявив при этом, что этот человек «стал бы реальным шагом вперед для Флориды».

Понимаете эту абсолютно «оранжевую», почти майданную схему? Одной рукой «товарищ богач» финансирует кандидата, другой — целый набор НКО, которые одновременно трубят о «нарушениях» на выборах и требуют «справедливого пересчета» — их руками…

Кстати, сколько вложил в этого чернокожего демократа Сорос — пока непонятно (вот для чего нужны все эти многочисленные общественные организации-«прокладки»!) Но поддержка была — это факт.

«Их мечта заключается в том, что одна встреча с Соросом может принести им миллион долларов и избавить от сотен разговоров с «ортодонтами», каждый из которых мог бы дать всего несколько тысяч», — отметил писатель и журналист из Нью-Йорке Бен Уоллес-Уэллс характерную черту мышления демократических кандидатов.

Олигархи и выборы? Нет, не слышали…

Предыдущие части:

«Самые честные выборы». Часть 13: Трампа угрожают посадить нелегальные мигранты

«Самые честные выборы». Часть 12: Геи с пистолетами и служебный роман на фоне пожарищ

«Самые честные выборы». Часть 11: «Самолет для кролика» и другие электоральные фокусы