«Если Россия ответит, англичанам будет очень неуютно»: Баранец о выходе США из ДРСМД

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В Великобритании есть заинтересованность в сохранении ДРСМД, который здесь по праву называют одним из важнейших договоров в области обеспечения стратегической безопасности», — сказал дипломат в интервью «Известиям».

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Лондон слишком хорошо о себе думает, если в будущем намерен агитировать Соединенные Штаты не выходить из ДРСМД. По его словам, Великобритания не сможет убедить Белый дом.

«Надо знать одну простую и ясную вещь: Великобритания всегда была и остается пристяжной болонкой Соединенных Штатов Америки. У Лондона и поводок, и намордник американские. Все возмущения выглядят как попытка показать влиятельность на мозги Белого дома, к чему, впрочем, американцы никогда не прислушаются. Я думаю, что сейчас, когда началась большая политическая игра вокруг ДРСМД, американцы будут делать все, чтобы «выключить» у нас из боевого состава Вооруженных сил России прежде всего «Калибры», — рассуждает эксперт.

США пытаются блефовать, предъявляя России претензии. Однако фактических доказательств вины России в нарушении ДРСМД нет. Собеседник агентства предположил, что американцы напуганы не тем, что у РФ есть некая «мифическая» ракета 9М729. Их больше беспокоит то, что Китай, который не является участником ДРСМД, уже давно разработал ракету, которая может представлять реальную угрозу для США.

«Почему [советник Белого дома по нацбезопасности Джон] Болтон на встрече с министром обороны [Сергеем] Шойгу пытался посоветовать ему надавить на Китай, чтобы последний включился в новый ДРСМД? В ответ на это предложение Болтон был вежливо послан, поскольку министр обороны сказал: мы в дела третьих стран не вмешиваемся, если у вас есть претензии, общайтесь напрямую», — продолжает Виктор Баранец.

Если проанализировать те оценки, которые звучали в связи с угрозами США выйти из ДРСМД, то окажется, что не только Великобритания высказала тревогу.

«Вякнул и Берлин, вякнул и Париж, но для Соединенных Штатов это традиционно ничего не значит. Они подсуетились и пытаются нажать на Россию с другого бока. Они объявили о том, что намерены модернизировать ядерную боеголовку 78-го образца», — напоминает военный эксперт.

По его мнению, решить вопрос с ДРСМД не так уж сложно. Достаточно создать совместную российско-американскую военно-техническую комиссию, которая могла бы разрешить ситуацию.

«Если у вас есть вопросы к российской ракете, мы можем вам дать на нее посмотреть, оценить ее параметры. Но таким же образом американцы должны дать нам доступ к тем своим вооружениям, которые у нас вызывают подозрения. Это и установка ПРО Mk41, которая из оборонительной легко может преобразовываться в наступательную. Это и американский беспилотник, который, по сути, является ракетой, выходящей за параметры ДРСМД, это мишень», — перечисляет он.

По словам Виктора Баранца, если США выйдут из ДРСМД, Россия предпримет ответные меры, которые поставят под удар в том числе и Великобританию.