Донбасс сегодня: Киев мобилизует «Правый сектор», американцы учат ВСУ убивать украинцев

Донбасс, 11 декабря. Украинские войска обстреливают ДНР и ЛНР из минометов и БМП. Американские наемники прибыли к Луганску обучать украинских солдат диверсионно-террористическому делу. Украинские СМИ празднуют старые «победы». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстановка в Луганской народной республике продолжает оставаться напряженной. В минувшие сутки поселки Калиново и Донецкий, а также прифронтовой город Славяносербск подверглись обстреламч из тяжелых минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов с украинской стороны. В результате обстрела в городе поврежден один жилой дом. Применялись также орудия боевых машин пехоты и минометы калибра 82 мм.

В Донецкой народной республике на ключевых направлениях обороны киевскими силовиками применялись крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различного типа. Применения тяжелого вооружения не зафиксировано. При этом под огнем ВСУ оказались 12 городов и поселков республики. Жертв и разрушений нет.

Как стало известно военной разведке ЛНР, в подконтрольном ВСУ городе Попасная Луганской области военнослужащие ВСУ из 14-й механизированной бригады активно минируют периметр населенного пункта. Немного позже появилась информация о прибытии в Попасную, Новолуганское и Мироновку танков, 122-мм гаубиц и реактивных систем залпового огня «Град»

Украинские пограничники устраивают провокации на КПВВ

Для создания социальной напряженности и с целью обвинить власти ДНР в антисоциальной политике украинские пограничники используют провокации на контрольных пунктах въезда-выезда, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

С этой целью украинские пограничники формируют группы гражданских по 30-40 человек, которые следуют через КПВВ в сторону ДНР, запуская их в нейтральную зону для перехода всем скопом. Таким образом на входе в погранпункты ДНР создаются большие очереди, из-за которых пограничников народной республики обвиняют в том, что они не хотят оперативно пропускать людей.

После подобных инцидентов в украинских СМИ выходят новости о коррупции и плохой организации работы на республиканских пунктах пропуска.

Американцы учат украинцев убивать друг друга

В подконтрольном киевскому правительству городе Счастье к северу от Луганска украинскими правоохранителями была замечена группа людей в штатском, которые разговаривали на английском языке. После проверки документов, как передает разведка луганчан, выяснилось, что все десять человек являются гражданами США.

Позже военная разведка ЛНР сообщила, что указанные лица являются наемниками, которые прибыли для обучения военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ проведению диверсионных и террористических актов и операций. Диверсии, по данным разведки, планируются по обе стороны линии соприкосновения с целью обвинить военных ЛНР.

«Правому сектору» отдали приказ о мобилизации

В течение ближайшей недели националисты запрещенной в России группировки «Правый сектор»1 в составе, предположительно, 24 батальонов должны быть направлены в зону Операции объединенных сил на Донбассе, сообщает разведка ДНР. На данный момент во всех областях Украины проводится мобилизация боевиков националистических группировок и формирование батальонов для последующей отправки в Донбасс.

В настоящее время несколько подразделений националистов уже находятся в зоне ООС в районе Авдеевки, к северу от Донецка, и прикомандированы к 92-й бригаде ВСУ. В оперативном командовании ДНР не исключили, что радикалов возвращают в зону боевых действий для осуществления зачисток в «освобожденных» населенных пунктах, а также для выполнения функций заградительных отрядов при готовящемся наступлении основных сил армии на ДНР и ЛНР.

Затянувшаяся «перемога» украинских СМИ

Вечером в понедельник украинские СМИ объявили, что «ВСУ продвинулись и закрепились на новых позициях в серой зоне». В начале материалов в качестве подводки к основному сюжету рассказывается о том, какой «колоссальный урон» наносят якобы в ежедневном режиме силы Киева «российским оккупантам».

Но при прочтении основной информации становится ясно, что украинские СМИ повторно обыгрывают «победу» 24 ноября, когда украинский спецназ отчитался о «взятии и зачистке» населенного пункта Рассадки в районе Светлодарской дуги. В связи с этим в украинских СМИ была развернута масштабная информационная кампания по героизации «освободителей».

Немногим позже выяснилось, что никого украинские войска из села не выбивали, а сам населенный пункт и без «блестящей операции» находился под контролем киевских вооруженных формирований. Спустя более двух недель украинские СМИ снова обыгрывают эту новость как «перемогу». Видимо, совсем дела плохи у пропагандистов Киева с фантазией и свежими инфоповодами.

1 Организация запрещена на территории РФ.